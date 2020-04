Coronavirus, Sinibaldi: “Governo e Regione pensino anche al mondo dell’informazione”

“Governo e Regione pensino anche al mondo dell’informazione, alla piccola editoria e al settore della comunicazione e raccolta pubblicitaria. Non lasciamoli morire in silenzio”. Così il vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi.

“Tra i tanti settori che stanno risentendo pesantemente dell’emergenza economica conseguente al Coronavirus ce ne sono alcuni che, purtroppo, passano inosservati pur essendo sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni - continua -. Settori che, però, a ben vedere generano importanti economie, danno lavoro a molti addetti e, non ultimo, rappresentano una fonte di cultura e informazione ormai insostituibile. Penso al settore dell’editoria, in particolar modo la piccola editoria o quella legata al web, che negli ultimi anni, anche in territori piccoli come il nostro ha mostrato un notevole impulso ed ha saputo creare un’industria, fonte di economia e di posti di lavoro, oltre a garantire libertà di informazioni, approfondimento e cultura. Insieme all’editoria indipendente, penso alle testate di informazione online che, per la gran parte, non vivono di sussidi statali ma hanno saputo farsi strada e assumere autorevolezza, finanziandosi grazie alla raccolta pubblicitaria. Questo specifico settore - sottolinea Sinibaldi - sta, però, già subendo una netta contrazione e, con il protrarsi delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria e con l’ormai scontato crollo della produzione di ricchezza del Paese, avrà bisogno di un periodo medio-lungo per risollevarsi. Con le difficoltà del settore produttivo ne esce, dunque, fortemente ridimensionata anche la raccolta pubblicitaria; un circolo che rischia di compromettere un settore importante anche per l’economia del territorio reatino. Perciò, oltre ad esprimere solidarietà ai privati coinvolti dal rallentamento economico in atto, lanciamo un appello al Governo e alla Regione affinché si elaborino misure di sostegno rivolte anche a questi settori, per le cui esigenze garantiamo sin d’ora di farci portavoce presso tutte le sedi istituzionali possibili” conclude il vicesindaco e assessore alle attività produttive del Comune di Rieti, Daniele Sinibaldi.