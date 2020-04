Coronavirus, migliaia di controlli nel ponte di Pasqua: solo 92 le sanzioni elevate nel Reatino

Le festività pasquali sono trascorse senza particolari problemi. Migliaia i controlli effettuati dalle forze dell'Ordine sulle strade della provincia. “Dal monitoraggio dei controlli, effettuato nel periodo pasquale - sottolinea in una nota la Prefettura di Rieti - in ottemperanza alle più stringenti disposizioni relative alle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, emerge un sostanziale rispetto delle disposizioni vigenti da parte dei cittadini reatini che hanno dimostrato un alto senso di responsabilità e senso civico in una fase di grave emergenza sanitaria. Infatti, nelle giornate del 10, 11, 12 e 13 aprile 2020, nel territorio della provincia, le Forze dell’Ordine, l’Esercito e le Polizie locali hanno effettuato controlli dai quali emerge che a fronte di 2.727 persone e 1.114 esercizi commerciali controllati, sono state elevate sanzioni solo a 92 persone per violazione ex art. 4, comma1, D.L. 19/2020″ conclude la nota della Prefettura.