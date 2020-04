Coronavirus, annullato il Palio del velluto di Leonessa in programma a giugno

Annullato, a causa dell'emergenza sanitaria, il Palio del Velluto di Leonessa. Ad ufficializzarlo lo stesso consiglio direttivo dell'ente palio. “Prendendo atto della grave emergenza sanitaria attualmente presente in Italia a causa del Covid 19, cui seguirà un periodo con minori restrizioni ed in cui non saranno comunque possibili gli assembramenti, consapevole che il protrarsi della criticità impedirà di fatto la preparazione e lo svolgimento degli eventi che l’Ente Palio del Velluto aveva in programma, quali La Giostra dei Tamburi prevista per il 20 giugno, il Palio del Velluto per il 26-27-28 giugno ed il Palio dei bambini programmato per il 29 giugno 2020, dopo una attenta valutazione anche con l’amministrazione comunale, si vede costretto a comunicare che le suddette manifestazioni saranno sospese per quelle date” sottolinea Silvana Pasquali, dell’Ente Palio del Velluto.

“La presidente dell’Ente, i responsabili dei Sesti e tutti i membri del direttivo hanno dovuto prender questa sofferta decisione consci del fatto che seppure ci fosse un alleggerimento delle restrizioni, tali eventi hanno senso di essere se rappresentano una festa di comunità e con un pubblico numeroso che affolla la piazza, le taverne e tutte le vie del Paese. Il Direttivo dell’Ente è ben consapevole che questi appuntamenti mancheranno molto a Leonessa e a tutta la provincia di Rieti e alle numerosissime persone che da decenni seguono con vivo interesse un programma ricco e articolato, ma vuole dare a tutti la rassicurazione che nulla del lavoro fino ad ora fatto andrà perso, stiamo lavorando e lavoreremo ancora; le manifestazioni saranno solo rimandate e nel frattempo, per far sentire una costante presenza e suscitare un sempre vivo interesse per questa nostra rievocazione storica, l’Ente sta già pensando ad una serie di iniziative da poter realizzare non appena le condizioni sanitarie permetteranno di poter agire nel rispetto delle norme di sicurezza - continua Silvana Pasquali -. Il direttivo manifesta la sua solidarietà verso le famiglie colpite e le persone che hanno sofferto e stanno ancora soffrendo a causa del Corona Virus; l’Ente, inoltre, è ben consapevole delle difficoltà che molte attività produttive e esercizi commerciali stanno avendo in questo momento, nei confronti dei quali esprime tutta la sua vicinanza, con la certezza che verranno presto tempi migliori, tempi in cui si potrà ritornare tutti insieme a gioire con il Palio del Velluto” conclude Silvana Pasquali dell'Ente Palio del Velluto.