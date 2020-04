Coronavirus, la Fp-Cgil sulle dimissioni alla Asl: "Non è normale che 5 medici lascino tutti insieme".

“Andavano assunte prese di posizione forti ed ora andranno invece accertate le responsabilità di chi dovrebbe tutelare tutta la Asl ed i lavoratori che sono in prima linea dall'inizio dell'emergenza”. Così Francesco Frabetti della Fp-Cgil in merito a quanto sta accadendo in queste ore.

“Come sindacato – dice – abbiamo scritto almeno dieci lettere ufficiali alla direzione generale e solo dopo insistenti richieste è stata fatta una parte di quanto ritenevamo indispensabile per gestire al meglio un'emergenza di tale portata. Abbiamo anche richiesto ufficialmente la documentazione epistolare tra Azienda e Rsa per capire come sia stata gestita la sicurezza delle case di riposo ma al momento abbiamo avuto soltanto alcune risposte poco soddisfacenti”.

Secondo Frabetti e il sindacato tutto “c'è qualcosa che non va se cinque medici di accertata professionalità si dimettono o scelgono di trasferirsi altrove. Forse sarebbe il caso che qualcuno di domandasse il perché”. E' da quando a Rieti si è registrato il primo caso di positivo al Coronavirus che la Cgil chiede chiarezza e soprattutto misure legate alla sicurezza del personale e dei cittadini. “E' accaduto – prosegue Frabetti – anche con i dispositivi di protezione individuale che sono rimasti troppo tempo all'interno dei magazzini dell'ospedale e solo dopo il nostro intervento, sempre con una lettera, si è provveduto a distribuire camici, tute, guanti e mascherine al personale, soprattutto quello più esposto. Stesso discorso per i tamponi che sono stati effettuati con evidente ritardo”.