Coronavirus, Aps approva le agevolazioni per chi non può pagare la bolletta dell'acqua. Acqua Pubbliche a Sabina è al fianco della popolazione in questo momento di difficoltà dovuto all'emergenza Coronavirus. Nel sito di Aps si possono trovare tutti i provvedimenti relativi all'emergenza Covid-19.

"Acqua Pubblica Sabina, consapevole del momento di difficoltà che imprese e cittadini stanno affrontando in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid 19, ha messo in campo una serie di provvedimenti e agevolazioni per sostenere le imprese e i cittadini del territorio di Ato3. - fa sapere Aps - Sul sito dell’Azienda è stata creata un’apposita sezione - disponibile al seguente link - nella quale vengono fornite informazioni dettagliate sul ventaglio di opportunità rivolte a varie categorie".

Sono previste numerose agevolazioni, a cominciare dalla sospensione per tutti gli utenti, a partire dal 1° marzo 2020, di ogni attività di recupero della morosità attraverso riduzione/sospensione del flusso idrico e di ogni attività relativa al calcolo dei conguagli tariffari per i periodi pregressi su utenze rilevate a letture. È prevista anche un'estensione di ulteriori 30 giorni dei termini di pagamento di tutte le bollette in scadenza dal 1° marzo 2020 in avanti, senza procedere a solleciti né conteggio degli interessi di mora".



Non mancheranno le agevolazioni per le imprese commerciali nel periodo di sospensione dell'attività e per chi, in generale, si trova in difficoltà a causa dell'emergenza Coronavirus. Fornendo una richiesta motivata, Aps darà la possibilità di definire piani di rientro dilazionati personalizzati fino a 12 mesi.

Sono previste inoltre agevolazioni per le famiglie in difficoltà e per la fasce deboli della società, attraverso "l'estensione del bonus sociale anche alla tariffa della fognatura e depurazione", e "l'estensione del diritto al bonus sociale per sopravvenuto difficoltà economiche".