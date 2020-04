Coronavirus, il Comune di Fonte Nuova: "Pazienti del Nomentana Hospital trasferiti, noi tenuti all'oscuro"

Coronavirus, il sindaco di Fonte Nuova: "Pazienti del Nomentana Hospital trasferiti, noi tenuti all'oscuro". Il Comune di Fonte Nuova, senza risparmiare comunque un pizzico di polemica, ha commentato la decisione dell’Assessorato alla Sanità del Lazio di trasferire i pazienti positivi al Covid-19 presenti all’interno del Nomentana in un’altra struttura. L’amministrazione si è detta soddisfatta di questa scelta anche se ha lamentato il fatto di aver appreso la notizia dalla stampa invece che dagli organi istituzionali preposti. “Si apprende con soddisfazione, anche se ancora una volta dagli organi di stampa senza alcuna comunicazione istituzionale a questa Amministrazione, della decisione dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio di trasferire tutti i pazienti risultati positivi al Covid-19 presenti nella struttura sanitaria Nomentana Hospital, presso altre strutture di Rsa Covid e quindi di recedere dalla precedente decisione di utilizzare solo parte della struttura sanitaria come centro Covid di bassa intensità” ha dichiarato il sindaco Piero Presutti.

“Il trasferimento – ha aggiunto il primo cittadino - in realtà è già in atto da alcuni giorni, come risulta dai comunicati giornalieri trasmessi dalla direzione sanitaria del Nomentana Hospital in ottemperanza all’Ordinanza di questa Amministrazione n. 17 del 27/03/2020”. L’ultimo bollettino del venerdì arrivato dal nosocomio faceva registrare 57 pazienti positivi a fronte degli iniziali 104, “oltre agli operatori sanitari, risultati positivi a seguito della estensione dell’esecuzione di tamponi a tutto il personale ed ai pazienti, come disposto da questa Amministrazione”.

Leggi anche: Polemiche sui positivi al Nomentana Hospital

Presutti, polemiche sulla comunicazione a parte, ha condiviso “la scelta dell’Assessorato alla Sanità che va nella giusta direzione, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Sanità, di eliminare la promiscuità all’interno di una struttura in cui sono presenti pazienti già particolarmente fragili ed esposti più di altri alle conseguenze del contagio e nell’interesse della tutela del bene primario della salute dei pazienti del personale e dei cittadini fontenovesi, oltre che di quelli degli altri comuni del vasto territorio interessato. Tra pochi giorni, al completamento della campagna di esecuzione di tamponi, sarà possibile avere un quadro completo della situazione”.