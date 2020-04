Coronavirus e zone rosse: Nerola riapre martedì. Contigliano ancora sotto esame, si studia relazione della Asl.

Nerola riapre, dopo il Ponte di Pasqua. Per Contigliano si deve ancora decidere. I vertici della Regione Lazio annunciano dal luogo-simbolo della lotta al Coronavirus – l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma – la fine delle misure restrittive per il Comune della Sabina romana. Che dopo Pasquetta non sarà più zona rossa. Ad annunciarlo, con al fianco il presidente Nicola Zingaretti, è l’assessore alla sanità laziale, Alessio D’Amato: “Dai dati rilevati dall'approfondimento diagnostico ed epidemiologico effettuato, si evidenzia la negatività al test rapido di tutti i soggetti testati a Nerola (circa 900, ovvero il 50% della popolazione residente, ndr). Il test molecolare ha confermato tutte le negatività, eccetto un caso risultato positivo. La valutazione preliminare dei test aggiuntivi potrebbe suggerire una bassa circolazione dell'infezione nelle settimane precedenti – spiega ancora D’Amato - inoltre, l'assenza di nuovi casi confermati nell'ultimo periodo potrebbe suggerire una scarsa diffusione dell'infezione a partenza dal focolaio della casa di riposo”.

Da qui alla decisione di riaprire i confini del Comune a partire da martedì 14 aprile. Via i blocchi dell’esercito, via le restrizioni per la popolazione residente, fatte salve quelle prolungate, per decreto, dal Governo Nazionale. “E’ stata sottolineata l’importante esperienza che il caso Nerola ha rappresentato per l'intera Regione, soprattutto per i test molecolari e sierologici", ha commentato via Facebook la sindaca di Nerola, Sabina Granieri.