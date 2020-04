Coronavirus, Asl Rieti: "Due morti e tredici nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore"

La Direzione Aziendale Asl Rieti - Unità di Crisi Covid-19 all’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore, fa sapere che si evidenziano 13 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

"Per evitare inutili quanto dannosi fraintendimenti - fanno sapere dall'Asl di Rieti -, tra le schede riepilogative inviate giornalmente ai comuni, in cui viene riportato esclusivamente il debito informativo, così come disposto dalla Protezione Civile nazionale e il bollettino sanitario Asl Rieti, in cui invece sono riportati i dati aggiornati alla data di pubblicazione, sull’evoluzione dell’epidemia e certificati dalla Regione Lazio, si informa che i nuovi casi positivi sono residenti/domiciliati presso i comuni di Borgorose (2), Cantalice (2), Stimigliano (1), Mompeo (1), Petrella Salto (2), Cittaducale (1), Rieti (1), Contigliano (3).

Nelle ultime 24 ore si registrano 2 decessi: 1 paziente, donna, 89 anni, ricoverata presso la struttura Covid ALCIM di Contigliano. 1 paziente, donna, 86 anni, ricoverata presso la struttura Covid Santa Lucia di Rieti. I due pazienti erano affetti da patologie pregresse.

Tre gli ulteriori soggetti guariti: 2 residenti/domiciliati nel comune di Cantalupo e 1 soggetto residente nel comune di Rieti. In provincia di Rieti le persone guarite salgono pertanto a 5.

In provincia di Rieti salgono pertanto a 383 i soggetti positivi al test Covid 19.

Risultano in sorveglianza domiciliare 319 soggetti: di questi, 300 sono asintomatici, mentre 19 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. 45 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Proseguono intanto le indagini epidemiologiche degli operatori del Servizio di Igiene pubblica della Asl di Rieti sul territorio e i controlli e le verifiche degli operatori dell’Unità Valutativa e di Controllo aziendale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, di Roma e Rieti sulle 77 Case di riposo in provincia di Rieti.