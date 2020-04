Coronavirus, un caso a Belmonte in Sabina. Il sindaco Danilo Imperatori: "E' in ospedale, ma sta meglio"

Coronavirus, un caso a Belmonte in Sabina. Il sindaco: "E' in ospedale, ma sta meglio". La Asl ha ufficializzato il tampone positivo per l'uomo nel pomeriggio del 7 aprile. Il sindaco Danilo Imperatori ha scritto un post su Facebook nella stessa serata.

Per approfondire leggi anche: Ventisei nuovi casi nel Reatino

Questo il messaggio: "Nel tardo pomeriggio di oggi sono stato informato dalla Asl Rieti, che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Ho parlato con la persona contagiata, attualmente ricoverata in ospedale da domenica, e oggi sta meglio.Volevo tranquillizzare la popolazione, conosco personalmente l’interessato e da persona corretta come è, già dai primi sospetti, ha osservato tutte le indicazioni di sicurezza e le attenzioni del caso. La popolazione può stare tranquilla, visto che la persona interessata lavora abitualmente fuori provincia e pertanto non ha avuto nessun contatto locale. Rimaniamo tranquilli, manteniamo la calma , restiamo a casa rispettando tutte le prescrizioni necessarie per la salute pubblica".