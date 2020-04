Coronavirus, tamponi nella palestra del polo didattico. Calisse: "Terminati i test sarà sanificata"

La Provincia di Rieti corre in soccorso della Asl e mette a disposizione, a titolo gratuito, la palestra Alberto Bianchetti del polo didattico dove verranno effettuati i tamponi di controllo sulla cittadinanza. La palestra diventa a tutti gli effetti un centro per l'esecuzione e la raccolta dei tamponi. “Abbiamo voluto dare in queste ore difficili – ha detto il presidente Mariano Calisse – il nostro contributo per l'allestimento di un centro predisposto dalla ASL dove realizzare tamponi. Vista l’urgenza di iniziare i test diagnostici per la ricerca di Sars-COV-2, abbiamo pensato che fosse giusto riunire attrezzature e personale specializzato in un unico luogo dove effettuare in sicurezza i test per la Covid-19”.

Ad occuparsi dell'allestimento temporaneo, visto che non sono richieste opere strutturali, è la Asl che metterà in sicurezza l'intero polo didattico con tre diversi accessi: uno per gli operatori, uno per gli utenti e divisori per ogni operazione”. “Terminati i test le di controllo della popolazione – spiega Calisse – il polo sarà sanificato in modo da renderlo nuovamente fruibile come palestra per gli studenti”.