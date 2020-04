Coronavirus, successo per "Pasqua solidale"  la raccolta di fondi promossa dalla Uil di Rieti

Coronavirus, successo per "Pasqua solidale" la raccolta di fondi promossa tra i cittadini e gli iscritti alla Uil.

"L’iniziativa messa in campo dalla Uil pensionati Lazio e l’Ada (Associazione diritti degli anziani) ha permesso di acquistare generi alimentari da donare ai cittadini più bisognosi del territorio”. Lo dice Alberto Paolucci, segretario della Uil di Rieti e della Sabina romana.

Per approfondire leggi anche: Ventisei nuovi casi nel Reatino

Poi Paolucci continua: "Abbiamo acquistato generi di prima necessità che poi sono stati donati alla Caritas reatina, che provvederà a distribuirli agli anziani soli e alle famiglie fragili, che più di altre stanno soffrendo questo periodo di emergenza sanitaria. L’iniziativa ‘Pasqua Solidale’ - conclude l’esponente Uil - ha voluto ribadire che in un momento di estrema difficoltà nessuno deve restare indietro, che nessuno deve sentirsi solo. Quella di oggi è stata soltanto la prima iniziativa per portare aiuto a chi ne ha bisogno. Ne seguiranno altre, perché le ricadute economiche di questa emergenza sanitaria flagelleranno il nostro territorio per molto tempo”.