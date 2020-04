Emergenza coronavirus, i sanitari delle sale operatorie dell'ospedale de' Lellis: "Non chiamateci eroi". La Asl continua a ringraziare via social tutti i sanitari dell'ospedale di Rieti e delle strutture sanitarie del territorio che sono impegnati in prima linea nella difficile lotta contro il coronavirus.

Leggi anche: Ventisei nuovi casi nel Reatino

Sul profilo Facebook dell'azienda è stato pubblicato il selfie di tre sanitari della chirurgia di Rieti che indossano tute protettive occhiali guanti e mascherine per difendersi dal contagio. "Non chiamateci eroi. Siamo soltanto persone che vogliono fare bene il proprio lavoro. L'unione fa la forza", è il messaggio lanciato dai sanitari della sala operatoria.