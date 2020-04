Coronavirus, l'8 aprile a Rieti inizia la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

L'assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba ha annunciato che a partire dall'8 aprile inizierà la distribuzione dei buoni spesa in favore delle famiglie maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica Coronavirus-Codiv19.

L'amministrazione comunale ha scelto di distribuire l'importo dei buoni spesa attraverso la consegna di card prepagate che potranno essere utilizzate presso tutti gli esercizi commerciali della Città. “Ringraziamo sentitamente i commercianti che si erano proposti fin dall'inizio per ricevere i buoni – dichiara l'assessore Palomba - ma abbiamo deciso di lasciare ai beneficiari la libertà di scegliere in autonomia l'esercizio in cui spendere i buoni”.