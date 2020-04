Coronavirus, l'appello di Roberta Lombardi (M5S): "Regione disponga chiusura negozi nel week end di Pasqua".

“Gli sforzi e i sacrifici, economici ed affettivi, fatti finora da tutta la comunità per rispettare le misure di distanziamento sociale e la tutela della salute pubblica non devono essere vanificati nelle azioni di contrasto all'emergenza coronavirus. Pertanto, proprio perché i dati diramati negli ultimi giorni dalla giunta, ci dicono che anche nel Lazio i contagi sono in lieve calo, è fondamentale continuare a tenere alta la guardia e a mettere in atto tutte le misure necessarie, soprattutto per le prossime festività pasquali", dice la consigliera regionale.

"Per questo - continua - mi auguro che la Regione disponga la chiusura di tutte le attività commerciali nel prossimo fine settimana di Pasqua e Pasquetta, domenica 12 e lunedì 13 aprile. Quest’anno sarà una Pasqua diversa, da vivere con maggiore semplicità ed essenzialità nell’intimità famigliare, anche per gli stessi commercianti che potranno così usufruire dello stop festivo per riposarsi e trascorrere un po’ di tempo con i propri cari”.