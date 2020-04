Coronavirus a Rieti, in viale Maraini controlli a tappeto della polizia sulle auto in circolazione

Controlli a tappeto su tutte le auto in circolazione nel capoluogo. Oggi pomeriggio, agenti della polizia di Stato hanno effettuato un posto di blocco in viale Maraini, all'altezza del passaggio a livello, controllando le autocertificazioni delle persone a bordo di tutte le vetture in circolazione. Ovviamente i controlli hanno finito con il creare problemi al traffico che, seppur limitatissimo, ha provocato un piccolo ingorgo proprio in viale Maraini. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni - hanno fatto sapere dalla Questura di Rieti - anche in vista delle festività di Pasqua che potrebbero indurre in tentazione molti reatini a lasciare la propria abitazione per raggiungere le seconde case o recarsi da parenti nonostante le restrizioni imposte dal governo a causa dell'emergenza sanitaria atte a contenere il contagio da Coronavirus.