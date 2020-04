Coronavirus, sanificazione delle strade a Montopoli di Sabina. Ma è scontro tra sindaco e opposizione. È polemica tra il sindaco Andrea Fiori e il gruppo di minoranza "Noi per Montopoli" sulla sanificazione delle strade del paese per contrastare il diffondersi del Coronavirus.



"Finalmente - scriveva "Noi per Montopoli" prima che l'intervento fosse effettuato il 4 aprile scorso - dopo le ripetute sollecitazioni dei consiglieri Silvio Bucci e Stefano Biscetti, l'amministrazione ha disposto l'intervento di sanificazione nel territorio di Montopoli. Siamo soddisfatti della scelta fatta dal sindaco, anche se alcuni giorni or sono siano stati espressi da altri consiglieri pareri avversi, ritenendo l'intervento di sanificazione "inutile e costoso" nonostante lo stesso sia stato più volte raccomandato dagli organi preposti a livello internazionale".

Subito era arrivata la replica del sindaco Fiori, che aveva parlato di "strumentalizzazione politica" da parte della minoranza e di "verità a tutela del Comune, di chi lo amministra e di chi ci lavora": "Sono settimane che, attraverso lo studio dei decreti, delle ordinanze, delle prescrizioni e disposizioni del governo centrale, attraverso il confronto con i miei colleghi sindaci della Provincia, mi sto e ci stiamo adoperando per l'effettuazione della sanificazione, pur non essendone stata dimostrata la assoluta efficacia in termini di contrasto alla diffusione del contagio (parere dell'Istituto superiore della sanità) ma che nessuno ha mai definito totalmente inutile. Non esiste alcuna chiara e obbligatoria disposizione al riguardo, ciononostante ho e abbiamo deciso di effettuarla, dato che rappresento l'autorità sanitaria locale e, come tale, ho a cuore io per primo la salute di ogni singolo cittadino, per tutelare la quale scelgo di mettere in atto quante più misure possibili". Fiori aveva concluso augurandosi che "almeno davanti a un dramma che ci coinvolge tutti, si lavori per il bene comune e non per i propri interessi di parte".

Elisa Sartarelli