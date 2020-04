Undici anni fa il sisma a L’Aquila, il ricordo delle tre vittime reatine

Il 6 aprile del 2009 un terremoto rase al suolo L’Aquila provocando la morte di 309 persone. Tra queste anche tre reatini: Luca Lunari, Argenis Valentina Orlandi e Michela Rossi, giovani che per motivi diversi si trovavano nel capoluogo abruzzese in quella tragica notte e che hanno perso la vita sotto le macerie.

L’emergenza sanitaria per il Coronavirus non ha permesso di svolgere eventi pubblici come la fiaccolata a L’Aquila e il momento di raccoglimento al parco di via Liberato di Benedetto intitolato alle “Vittime del 6 aprile” a Rieti. Soltanto luci sui balconi o finestre per manifestare solidarietà e vicinanza a L’Aquila e ai familiari delle vittime del sisma del 2009.