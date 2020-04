Coronavirus, il sindaco Basilicata: "Un altro caso positivo accertato a Fara Sabina"

"Devo comunicarvi un nuovo caso positivo nella nostra città legato allo stesso nucleo familiare di una delle persone risultata positiva nei giorni scorsi, già posta in quarantena, si trova ora in isolamento domiciliare" così il sindaco di Fara in Sabina, Davide Basilicata.

"La Asl di Rieti ci comunica anche che un’altra persona, risultata negativa ai controlli intermedi, è stata sottoposta al secondo tampone ed è risultata positiva, anch’essa si trova in isolamento da diversi giorni. Questi dati sono il risultato di un monitoraggio costante da parte dell’unità di crisi e della Asl di Rieti che, oltre ad effettuare le indagini epidemiologiche sui soggetti sintomatici, continua la sorveglianza sanitaria su tutte le persone in quarantena. La mia proposta di fare della nostra città un laboratorio per mappare, attraverso un’analisi statistica stratificata, il comportamento del Covid-19 - continua - diventa sempre più urgente, così non solo potremmo combattere con più efficacia questo nemico invisibile ma soprattutto potremmo programmare l’uscita dal lockdown il prima possibile e in sicurezza. Nel frattempo continuiamo a tenere alta l’attenzione, restiamo a casa, rispettiamo tutte le disposizioni previste e le misure di sicurezza interpersonale, solo così potremo sconfiggere il virus e la paura" conclude il sindaco Davide Basilicata.