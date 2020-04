Coronavirus, il sindaco: "A Fara Sabina sperimentazione come in Giappone e Corea"

La proposta è stata messa nero su bianco dal sindaco Davide Basilicata, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera direttamente al governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per chiedergli di mettere in piedi un sistema di studio e analisi sull’epidemia del Coronavirus su larga scala e ad ampio spettro temporale, sulla falsa riga di quanto posto in essere in nazioni come Giappone, Corea e Taiwan.

L’idea è quella di utilizzare come centro dello studio un’eccellenza mondiale sulle malattie infettive come l’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, base da cui partire per avviare uno studio ad ampio raggio sulla popolazione. “Potremmo dare vita ad un progetto sperimentale per una campionatura statistica legata alla diffusione e al contagio del virus Covid-19, seguendo il modello scientifico già adottato in Paesi come Giappone, Corea e Taiwan – scrive il sindaco Basilicata nella lettera inviata al presidente Zingaretti – in questi giorni anche eminenti studiosi di statistica, primi fra tutti due ex presidenti dell’Ista, Giorgio Alleva e Alberto Zuliani, hanno scritto a Governo e Organizzazione Mondiale della Sanità, per proporre un protocollo di ricerca a campione da eseguirsi in ogni regione. In queso il Lazio potrebbe essere un esempio di ‘laboratorio nazionale’, punto di partenza, e di ripartenza, del Paese – scrive ancora Basilicata nella lettera -, e per questo propongo la mia città come uno dei luoghi-chiave dell’indagine, per la sua dimensione demografica, per le sue caratteristiche urbane, e per l’alto volume di interscambio don un’area urbana come quella di Roma. Questa campionatura statistica stratificata – prosegue il primo cittadino di Fara Sabina -, da ripetersi anche più volte nel tempo, fornirebbe i dati per uno studio fondamentale per comprendere l’azione di questo nemico invisibile, isolare i positivi (anche con l’ausilio di nuove tecniche sperimentali), e per adottare misure di contrasto efficaci e tempestive, ma che permettano anche la ripartenza dell’economia”.

pa.gio.