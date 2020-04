Coronavirus, la storia di Lory che cuce in casa le mascherine per gli abitanti di Castelnuovo di Farfa

In questi giorni duri, che faranno la storia, rimanere a casa, almeno a Castelnuovo di Farfa, non costituisce solo e soltanto un sacrificio o un gesto fine a se stesso, perché a più di qualcuno è servito “per essere proattivo e solidale, in linea col monito del Papa per cui nessuno si salva da solo”. Infatti, i cittadini attivi di Castelnuovo di Farfa, mediante la parrocchia e le associazioni del paese, stanno agendo per "offrire un aiuto concreto a chi è solo o si trova in difficoltà". Aiuto che, tra i primi, ha dato Lory, una castelnovese restia a raccontarsi perché, come dice “il bene si fa, ma in silenzio”. Tuttavia, è giusto, soprattutto oggi, raccontare come, già due settimane fa, Lory abbia iniziato a cucire mascherine colorate, tipo chirurgico, con elastici, per i paesani, offrendole gratis presso il tabacchi del borgo. Pertanto, grazie a Lory, i castelnuovesi, tra i primi in Sabina, hanno avuto le loro mascherine e, chissà, se qualche imprenditore del territorio non prenda sul serio il suo esempio, decidendo di investire per creare lavoro nel nostro territorio, che ne ha così bisogno.

