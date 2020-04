Coronavirus, Lions Club Rieti Host sostiene mensa di Santa Chiara e Caritas

Il direttivo e l’assemblea dei soci del Lions Club Rieti Host, nonché il Leo club Rieti Host, hanno deciso di indirizzare tutte le risorse economiche del club intervenendo nelle problematiche relative la crescente emergenza sociale della nostra città.

Nei giorni scorsi è stato consegnato un primo significativo contributo economico alla Mensa di Santa Chiara che, in questo momento così difficile, sta provvedendo alle necessità primarie di tante famiglie.

"Come soci e volontari, in ottemperanza al Codice etico e agli scopi dell'Associazione Internazionale Lions, si è ritenuto importante supportare chi oggi è in situazione di grave necessità, determinata da questa inaspettata epidemia che ha bloccato improvvisamente gran parte di tutte le attività economiche nazionali.Pertanto, sospese tutte le altre attività in programma, ogni risorsa del club sarà indirizzata nei prossimi tempi a questo scopo mediante il sostegno alla Mensa di Santa Chiara e alla Caritas diocesana, sicuri di un rapito e diretto utilizzo da parte di quest’ultimi, in assenza di impedimenti di natura burocratica. Si invitano tutti i cittadini che abbiano possibilità economica a dare un aiuto concreto alla Mensa di Santa Chiara mediante donazioni, anche modeste, nella piena consapevolezza che quegli importi non saranno utilizzati vanamente" sottolinea il presidente Vincenzo Di Fazio.

Donare a MENSA DI SANTA CHIARA ONLUS, con sede in Rieti, via San Francesco 4/a

IBAN: IT73 B083 2714 6000 0000 0004 045.