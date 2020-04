Coronavirus, l'Asl di Rieti ha attivato il servizio monitoraggio sullo stato di salute dei cittadini

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti, in stretta collaborazione con i medici di Medicina Generale, supportati dalle Unità di Pneumologia e Malattie Infettive dell’ospedale De Lellis di Rieti, hanno avviato un processo di integrazione tra l’ospedale e il territorio della provincia, al fine di monitorare costantemente ​tutti i cittadini e verificare il loro stato di salute, limitando così la diffusione del virus.

Attraverso una nuova APP “DOCTOR per Covid”, i cittadini possono contattare il proprio Medico di Medicina Generale quando c'è la necessità. L'applicazione permette di consultare informazioni utili legate all'emergenza COVID-19 e connettere i pazienti con operatori sanitari e numero verde 800118800.

DOCTOR per Covid non è un servizio di emergenza, ma è uno strumento utile per consentire, al Medico di Medicina Generale, di raggiungere, in poco tempo il proprio assistito e più in generale, per monitorare lo stato di salute di tutta la popolazione residente.

Per supportare eventualmente la procedura di attivazione dell’APP, i Medici di Medicina Generale contatteranno direttamente i propri assistiti, anche attraverso il supporto di personale Asl dedicato.