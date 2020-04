Coronavirus, Confartigianato imprese Rieti mette in campo il pacchetto "salva lavoro"

Dopo il Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiano (Fsba) si parte anche con la cassa integrazione in deroga. Dal 25 marzo è infatti operativa la piattaforma della Regione Lazio per l’inoltro delle domande.

Confartigianato Imprese Rieti, nell’immediatezza della grave crisi che ha colpito il nostro territorio a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha attivato un servizio mirato per supportare le imprese e i lavoratori. Lo Sportello Lavoro e Bilateralità è stato ulteriormente potenziato per far fronte alle centinaia di richieste di aiuto da parte di mpmi.

Il pacchetto “Salva Lavoro” messo a punto da Confartigianato Imprese Rieti si sta arricchendo e completando. Dopo che lo Sportello Lavoro e Bilateralità ha istruito e inoltrato quasi 150 richieste di trattamenti di integrazione salariale FSBA a sostegno dei lavoratori di imprese artigiane, prende avvio la procedura per la cassa integrazione in deroga (CIGD) introdotta dal legislatore con l’art. 22 del DL 18/2020.

La cassa integrazione in deroga aiuterà in prima battuta i tanti piccoli datori di lavoro privati (da 1 a 5 addetti) privi di ammortizzatori ordinari come scuole private, imprese della cultura, agenzie viaggio, pubblici servizi, piccoli alberghi, datori privati del terzo settore, ecc.

Confartigianato Imprese Lazio ha infatti firmato lo scorso 24 marzo, con la Regione Lazio e le altre parti sociali, l’accordo quadro e poi ha contribuito alla definizione delle linee guida tecniche per istruire correttamente le domande di CIGD.

Le domande potranno essere retroattive, aiutando così le imprese e i lavoratori che hanno subito le serrate anti contagio sin dal 23 febbraio scorso.

La CIGD, con causale COVID-19, che nel Lazio dura 9 settimane, sarà una risorsa preziosa finché lo stato di emergenza, come ci auguriamo tutti, sarà solo economico e non più epidemiologico.

“Ai primi segnali di riapertura, quando ci saranno - afferma Franco Lodovici, presidente di Confartigianato Imprese Rieti - non assisteremo di certo a un’immediata ripresa economica per il tessuto produttivo e dei servizi. Pertanto auspichiamo un supporto forte da parte del Governo, sia attraverso FSBA e, quando questa non fosse più esigibile per esaurimento delle settimane a disposizione, attraverso la CIGD. Solo così gli imprenditori artigiani potranno continuare a salvaguardare i posti di lavoro e le professionalità dei lori dipendenti, costruita in tanti anni di lavoro”.

“Le aziende maggiormente colpite in questa fase della crisi COVID-19 - conclude il direttore Maurizio Aluffi - sono i bus operator, i trasportatori merci conto terzi, gli acconciatori, le imprese dei servizi nell’indotto del turismo, le imprese dell’area moda e del manifatturiero in genere, legato a mancate forniture di componenti e/o calo di domanda della propria filiera di riferimento, e ora anche metalmeccanica e legno, che sono state chiuse ad esclusione di quelle attività che lavorano per settori strategici o in deroga per qualche motivo”.