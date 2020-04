Parcheggi gratuiti in centro. Su proposta dell'assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi, la Giunta del Comune di Rieti ha deciso di non rinnovare la convenzione che assegnava a Saba Italia la gestione di circa 950 parcheggi a pagamento, scaduta il 31 marzo scorso. Inoltre, la Giunta Cicchetti ha deciso che, per tutto il periodo legato all'emergenza epidemiologica in corso, i suddetti parcheggi resteranno gratuiti.

“In considerazione anche del difficile momento che stiamo vivendo, abbiamo deciso di rendere gratuiti tutti i parcheggi usciti dalla gestione di Saba Italia – dichiara l'assessore Onorina Domeniconi -. Nei prossimi mesi il Comune di Rieti procederà all'elaborazione di un Piano complessivo per la rimodulazione della gestione dei parcheggi in città”.

Ad oggi, restano sottoposti alla gestione di Saba Italia, e quindi soggetti a pagamento, soltanto circa 150 parcheggi – legati alla convenzione del 1997 in scadenza nel 2028 – localizzati a Piazza Cavour, Piazza della Repubblica, via Porta Romana e via Micaeli.