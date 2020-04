Coronavirus, tensostruttura per tamponi installata anche a Capena

Sotto un’altra azienda sanitaria romana, la Asl Roma-4, è stata installata a Capena una tensostruttura per effettuare tamponi alla popolazione residente. La struttura svolgerà il proprio servizio “a chiamata”, andando cioè per ordine e cercando di contattare più persone possibile, in linea con la dichiarazione dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, che nei giorni scorsi annunciava un tampone per ogni cittadino della Regione Lazio.