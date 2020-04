Coronavirus Rieti, a Petrella Salto pubblicato l'avviso per richiedere il bonus alimentare

Nel sito istituzionale del Comune di Petrella Salto è pubblicato l’avviso con i relativi moduli per richiedere il bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, legata al Coronavirus, e l’avviso rivolto agli esercizi commerciali per la manifestazione di interesse a stipulare una convenzione per l’accettazione dei buoni spesa agli aventi diritto. Le domande di richiesta del bonus vanno presentate entro il 10 aprile al segretariato sociale competente per via telefonica o via email (info@comune.petrellasalto.ri.it oppure info@pec.comune.petrellasalto.ri.it.) e in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, al protocollo dell’ente dalle 9 alle 12. Requisiti necessari: residenza/domicilio nel comune in cui viene fatta richiesta (i cittadini stranieri non appartenenti all’Ue devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità), essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali (in caso contrario i servizi sociali dovranno accertare lo stato di bisogno), trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento dell’epidemia, previa autocertificazione che ne attesti lo stato (esempio perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, licenziamento). Non bisogna essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da enti pubblici di importo superiore a 500 euro mensili, né beneficiare di altri istituti previdenziali (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.). Il buono spesa sarà erogato in base ad una graduatoria, secondo il punteggio indicato.

Francesca Sammarco