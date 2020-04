Coronavirus in Sabina, a Monterotondo si arresta il numero dei positivi

In un periodo così buio anche dei piccoli segnali positivi aiutano a guardare al futuro con maggiore ottimismo. A Monterotondo l’epidemia sembra essersi fermata, almeno per il momento. In città i contagiati da Coronavirus rimangono 22 ma c’è di più. Otto pazienti, che si trovavano in isolamento domiciliare, hanno terminato il loro periodo di quarantena e sono risultati negativi al contro tampone. Da ieri, inoltre, i volontari e le volontarie della nostra Protezione Civile hanno concluso i piccoli lavori di manutenzione sul camper che verrà affiancato alla struttura destinata alla somministrazione dei tamponi, su chiamata nominativa da parte della Asl, e già da ieri la struttura è attiva sul territorio. Si tratta di un camper con il quale gli operatori della Asl si sposteranno in città per fare i tamponi a chi ha i sintomi da coronavirus o a chi sta terminando il periodo di isolamento domiciliare.