Coronavirus a Rieti, il prefetto: "Intensificare i controlli nelle case di riposo"

Emergenza Coronavirus a Rieti, occhi puntati sulle case di riposo. Gli ultimi eventi riguardanti l’emergenza epidemiologica in atto hanno evidenziato che, anche in questa provincia, i nuovi focolai interessano soprattutto le strutture che accolgono gli anziani. Al riguardo il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani ha chiesto alla locale Asl di Rieti di assicurare la massima intensificazione dei controlli delle rsa e delle strutture socio-assistenziali operanti sul territorio, per garantire la puntuale applicazione delle vigenti normative sull’emergenza in atto, a tutela sia dei degenti che del personale sanitario. "L’allarme - rileva il Prefetto - riguarda la popolazione più fragile e più esposta al rischio di complicanze fatali associate all’infezione da COVID-19. E’ perciò determinante agire con tempestività, considerata l’estrema vulnerabilità degli ospiti e l’esposizione a cui sono soggetti gli operatori, nonché verificare il rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare attenzione alle stringenti misure previste per il contenimento della diffusione del virus, attivando una stretta sorveglianza e, se del caso, rafforzando i setting assistenziali".