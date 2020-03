Coronavirus, nel Lazio in arrivo altri 450 posti di terapia intensiva. Il piano della Regione. È partita la terza fase di gestione dell’emergenza Covid19 nel Lazio. Il sistema sanitario regionale mette a disposizione duemila posti letto di degenza ordinaria e 450 posti di terapia intensiva di fatto raddoppiando il numero delle terapie intensive e andando oltre la previsione nazionale del 50 per cento. Gli ospedali Hub sono destinati a gestire i casi di maggior impegno clinico e assistenziale, gli ospedali Spoke, invece, sono strutture destinate alla gestione di casi Covid 19 a minor impegno e collegati con l’Hub di riferimento per la consulenza infettivologica.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato dopo la firma del documento avvenuta oggi e attraverso il quale sono state costituite 9 aree di afferenza. “Rispetto ai livelli di intensità - spiega D’Amato - si fa riferimento al protocollo di gestione clinica dell’Inmi Spallanzani. Gli ospedali Spoke costituiscono al loro interno team multidisciplinari che operano in stretto raccordo con i team degli ospedali Hub. La terza fase prevede inoltre che l’Ares 118 adatti la propria rete a quella Covid 19 differenziando al triage i pazienti sospetti nei diversi livelli di rete. La richiesta di trasferimento dei pazienti avviene tramite piattaforma dedicata gestita dall’Ares 118 con il coordinamento della task-force regionale. Sono ridefinite inoltre temporaneamente le reti tempo-dipendenti fino alla fine dell’emergenza. È uno sforzo straordinario - conclude -, ma indispensabile per garantire l’assistenza in questa fase di emergenza. Non bisogna abbassare la guardia”.

Il piano della Regione prevede nove “aree di afferenza”: Area A - Hub: Gemelli- Covid 2 Columbus e spoke: Villa Aurora, Idi, San Paolo di Civitavecchia; Area B - hub: A.O. Sant’Andrea e spoke: San Filippo Neri, San Pietro Fatebenefratelli e ospedale di Palestrina; Area C - hub: Covid 4 Tor Vergata e spoke: ospedale Pertini, Nuova Annunziatella, Regina Apostolorum di Albano e Ospedale dei Castelli; Area D - Hub: Policlinico Umberto I Covid 5 Eastman e spoke: ospedale Vannini; Area E - hub: Covid 1 Spallanzani e spoke ospedale militare del Celio, Covid 3 Casal Palocco, San Camillo Forlanini, Campus Bio-Medico, Israelitico e ospedale Grassi di Ostia; Area F - hub: Santa Maria Goretti di Latina e spoke: presidio Di Liegro di Gaeta; Area G - hub: ospedale Belcolle di Viterbo; Area H - hub: ospedale De Lellis di Rieti; Area I - hub: ospedale Spaziani di Frosinone”.

Nel Lazio il 26 marzo erano 108 i medici contagiati: 94 a Roma, 6 a Latina, 6 a Viterbo e 2 a Frosinone, nessuno a Rieti. “I ricoverati sono 4, in buone condizioni e non sono in terapia intensiva” ha evidenziato all’Adnkronos Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia che ha fatto il punto con i colleghi degli altri ordini provinciali.