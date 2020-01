Il giorno dopo la tragedia Rieti si è svegliata incredula. I pensieri dei tifosi, degli sportivi e della gente normale sono andati alla tragedia che si è consumata nei cieli della California dove, dopo uno schianto dell'elicottero, ha perso la vita Kobe Bryant e sua figlia di 13 anni. Increduli i tifosi della curva Terminillo, ecco il loro comunicato. "Tutti i cuori dei reatini si stanno fermando in questi minuti, perché un brivido sta correndo e un nodo in gola non ci fa ingoiare. Correvi sul nostro parquet del palazzo alla fine di ogni partita di papà Joe, ti portava in braccio dopo molti dei suoi trionfi. Un popolo ed una Curva perde un figlio, un reatino, un alunno, un bambino che, da grande, divenne un idolo mondiale del basket. Il popolo della Curva Terminillo di ogni tempo da primi anni '80 ad oggi esprime sgomento a non saperti più volare e schiacciare a canestro, ma per noi sei e restarai un bambino reatino giocherellone, il figlio del nostro grande Joe ed un mito del basket. Ciao Kobe salutaci zio Willie".