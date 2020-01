Il presidio dei vigili del fuoco resta, firmata la proroga di sei mesi

Si va avanti di sei mesi in sei mesi. Non è il massimo della vita per un territorio stremato e ancora prigioniero della paura, ma è già qualcosa. Parliamo del presidio giornaliero dei vigili del fuoco di Amatrice che anche stavolta ha sfangato altri sei mesi di sopravvivenza. Il dipartimento centrale nei giorni scorsi ha deciso di rinnovare la proroga mantenendo in vita il presidio e i cinque vigili che lavorano al suo interno. I ripetuti appelli promossi dalla Fns Cisl Lazio nella persona del segretario Massimo Vespia hanno prodotto il risultato sperato. Ma le notizie buone, come quelle cattive, non vengono mai da sole. Lo stesso sindacato ha incassato da parte del Ministero anche il potenziamento del distaccamento di Posta che dal primo febbraio passerà da cinque a sette unità.