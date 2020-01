Rieti, sport reatino in lutto: è morto Kobe Bryant

Kobe Bryant è morto, Rieti si ferma a piangere un altro suo figlio. La notizia dello schianto dell'elicottero a bordo del quale si trovava l’ex stella dei Los Angeles ha fatto il giro della città in pochi secondi. Chi lo ha conosciuto nei suoi due anni reatini, chi lo ha visto in tv successivamente, tutti lo hanno voluto ricordare. Un bimbo di 8 anni quello che giocava al Palaloniano durante l'intervallo in attesa che papà Joe tornasse in campo. Due fenomeni, due giganti del basket che hanno legato per motivi diversi il loro nome a Rieti. Distrutto il presidente della Npc Giuseppe Cattani, senza parole Gioacchino Fusacchia suo primo allenatore a Rieti. Tutti rifuggono la notizia, come per scacciare via i fantasmi. Le lacrime della Curva Terminillo in un comunicato di poche parole ma pieno di tristezza: "ciao bambino reatino giocherellone, salutaci zio Willie".