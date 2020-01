Scalo, novanta famiglie in strada per protestare contro gli sfratti

Si aspettavano delle risposte ma non sono arrivate. Per questo stamattina, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, le 90 famiglie che rischiano lo sfratto dai 5 palazzi di Via Salaria a Monterotondo Scalo scenderanno in piazza per protestare. Anzi, più che in piazza scenderanno in strada, proprio lungo la Via Salaria, per bloccarne il traffico. Questo dimostrerebbe anche il livello di disperazione di queste persone che dopo aver vissuto per 40 anni in quegli appartamenti popolari del Comune di Roma rischiano, il 18 febbraio, di dover dire addio a quei luoghi. Ad inizio settimana gli inquilini avrebbero dovuto avere un nuovo incontro con l’Assessore alle Politiche abitative del Comune di Roma Capitale Vivarelli. Le 90 famiglie si aspettavano risposte o, quanto meno, delle certezze per il futuro. Invece si naviga ancora a vista. L’azienda che vorrebbe rilevare tutte le proprietà della fallita Pegaso Srl, ormai ex proprietaria dei 5 palazzi che andranno all’asta, è ancora in trattativa con Roma Capitale. Si tratta non tanto sul prezzo d’acquisto quanto sul canone da richiedere poi agli inquilini. Nel frattempo la data dell’asta delle case, già ispezionate a dicembre dagli incaricati dell’Istituto Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e Tivoli, si avvicina ed il giorno dello sfratto è sempre più imminente. Ormai queste persone, arrivate a questo punto, non hanno più nulla da perdere e sembra vogliano compiere un gesto “estremo” per smuovere le cose. Si tratta per lo più di ex “baraccati”, ovvero persone che vivevano ai confini del comune di Roma in baracche o in altre situazioni disagiate. Per risolvere quella situazione, il Comune di Roma assegnò a queste persone gli appartamenti in dieci palazzine situate a Monterotondo. A costruire gli edifici fu l’impresa Lodigiani che fungeva anche da intermediario con il Comune di Roma. La Lodigiani, poi, effettuo la cessione degli immobili all’INA – Casa che, a sua volta, vendette il tutto alla Pegaso. Già da 4 anni, tra l’altro, era scaduto il contratto tra il Comune di Roma e la Pegaso 90, situazione che ancora oggi, per ovvie ragioni, non è stata sanata. Gli abitanti pensavano che, come spesso accaduto, certi problemi burocratici venissero prima o poi risolti visto che tutti continuavano a pagare regolarmente il canone d’affitto. Purtroppo per loro non è stato così.

Matteo Torrioli