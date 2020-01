Asm Rieti, deviazione linee del trasporto pubblico in via dei Flavi

A seguito dell’Ordinanza del Comune di Rieti Prot. n. 2881 del 24/01/2020, dalle ore 8 alle ore 17 del giorno 27 gennaio 2020, via dei Flavi verrà chiusa al traffico veicolare tratto dalla rotatoria di piazza Marconi a via Flavio Vespasiano.

Pertanto tutte le linee deltrasporto urbano che lì transitano subiranno la seguente deviazione di percorso: da piazza Marconi, viale Maraini, via Liberato di Benedetto, via dei Flavi, via Verani da dove proseguiranno con il percorso originario.