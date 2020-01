La Lega silura il consigliere e vice presidente della Provincia Andrea Sebastiani

Alla fine, dopo tante schermaglie, lo è avvenuto e soprattutto è arrivata al capolinea l’avventura nella Lega di Andrea Sebastiani. Troppe le divergenze sulla linea politica con i vertici del partito del Carroccio locale.

E così il coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier, Paolo Mattei, ha ufficialmente comunicato “che a far data 23 gennaio 2020 il signor Andrea Sebastiani (nella foto con Matteo Salvini) non potrà più fregiarsi dell’appartenenza al partito della Lega salvini Premier. Pertanto, non può più utilizzare in qualsiasi azione e comportamento il nome ed il simbolo Lega Salvini Premier”.

Il consigliere comunale Sebastiani si è detto sorpreso della decisione assunta dai vertici della Lega locale avvenuta senza preavviso e giustificati motivi.