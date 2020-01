A Contigliano e a Greccio due giornate dedicate alla promozione della salute

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti e il Lions Club Micigliano - Terminillo, in collaborazione con i Comuni di Contigliano e Greccio, organizzano l’evento “Salute in Comune”, due giornate dedicate alla promozione della Salute, domenica 26 gennaio e domenica 9 febbraio 2020. Organizzato dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti e dal Lions International, l’evento coinvolge le Unità operative di Cardiologia, Nefrologia, Chirurgia Vascolare, Diabetologia, Reumatologia e Oftalmologia della Asl di Rieti.

Verranno eseguiti gratuitamente e senza alcuna prenotazione i seguenti esami diagnostici: Elettrocardiogramma, Screening della funzionalità renale, Ecodoppler, Screening del diabete, MOC, Fondo dell’occhio e motilità oculare per bambini dai 5 ai 12 anni.

L’evento, che si svolgerà a Contigliano, presso il Centro pastorale in via Maurilio Polletti, domenica 26 gennaio dalle ore 10 alle ore 17 e a Greccio, presso la palestra della Scuola primaria di Limiti di Greccio, in via del Vivaio dalle ore 10 alle ore 17, ha come obiettivo quello di sensibilizzare la comunità sui temi dellaprevenzione, fornendo informazioni sull’importanza degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e presentando concrete opportunità di cambiamento del proprio stile di vita.

Le due Giornate di prevenzione sono state precedute da un Convegno sul tema ‘Medicina a supporto del territorio’, che si è svolto a Greccio presso la sala del Museo Internazionale del Presepio. Saranno presenti, il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, il Presidente del Lions Club Micigliano Terminillo Giuliano Ciccarelli e l’officer distrettuale LCIF Gianni Turina, il Sindaco di Contigliano Paolo Lancia, il Sindaco di Greccio Emiliano Fabi, il Direttore dell’Unità Sviluppo Strategico e organizzativo della Asl di Rieti Gabriele Coppa, il Direttore dell’Unità Politiche del farmaco e Dispositivi medici Emma Giordani, il Segretario della Fimmg provinciale di Rieti Renzo Broccoletti e il Medico di Medicina Generale Antonio Boncompagni.

“Attraverso tali iniziative – spiega il Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo- la Asl di Rieti vuole diventare sempre più protagonista nel territorio come diffusore di cultura della salute, in un’ottica di prevenzione e non solo di cura. Siamo convinti infatti, che una sanità più vicina al cittadino, capace di agevolare la crescita di comunità solidali e attive, possa avvicinare e responsabilizzare la popolazione a virtuosi percorsi di prevenzione. L’iniziativa assume una più ampia rilevanza, grazie al supporto del Lions Micigliano Terminillo e dei Comuni di Contigliano e Greccio, che hanno aderito in una strategia di intervento che vede tra gli obiettivi primari il benessere dell’intera cittadinanza”.

“Esprimiamo soddisfazione per l’iniziativa – proseguono il presidente del Lions Club Micigliano Terminillo Giuliano Ciccarelli e l’officer distrettuale LCIF Gianni Turina - che inserita nel programma lionistico dell’anno 2019-2020 trova la sua concretizzazione grazie alla disponibilità della Asl di Rieti nella direttrice Marinella D’Innocenzo che ha immediatamente raccolto il nostro invito. La scelta di realizzare questo importante service nei Comuni di Contigliano e Greccio è stata favorita dalla partecipazione diretta delle amministrazioni Comunali che in questo modo riescono a fornire ai loro cittadini un significativo contributo a favore della loro tutela sanitaria. Il Lions International, attraverso i propri iscritti, è sempre in prima fila quando si tratta di promuovere o sostenere programmi a favore dei cittadini, in particolare per quelli meno fortunati. L’auspicio è che questo tipo di iniziative possano ripetersi nel corso degli anni realizzando una vera e propria azione di monitoraggio della popolazione attraverso una sempre più stretta collaborazione tra l’associazionismo di volontariato e le istituzioni locali”.