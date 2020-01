A Forano una giornata di orientamento all'insegna del benessere

Gli studenti del Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto propongono una giornata all’insegna del benessere.

Sabato 25 gennaio, nell’ambito delle giornate di orientamento, promosse per fornire informazioni sul percorso formativo, saranno presenti al Conad di Forano.

Accompagnati dalle docenti Fabia Giambenedetti e Tiziana Spaccapaniccia, nell’arco dell’intera giornata, gli studenti eseguiranno piccoli interventi di estetica ed acconciatura, offrendo anche informazioni sul percorso scolastico che stanno frequentando.

Un appuntamento dedicato, in particolare, alle famiglie e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, alle prese con una scelta importante per il futuro.

C’è tempo infatti fino al 31 gennaio per inoltrare la domanda di iscrizione per il prossimo anno scolastico 2020/21.

“È fondamentale l'apertura al territorio – commenta Cinzia Francia, presidente dell’Istituzione Formativa Rieti - non solo per far conoscere la nostra offerta formativa assai variegata che si arricchisce anno dopo anno, ma anche per condividere ed armonizzare le nostre proposte con il mercato di sbocco dei ragazzi che andremo a formare. Incrementare l'alta percentuale dei nostri allievi che hanno avuto un’esperienza lavorativa una volta qualificati, è un obiettivo per noi prioritario”.