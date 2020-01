Rieti, biometano a Vazia. Il comitato: "Comune e Provincia dicano no al progetto"

“La nostra richiesta è che Comune di Rieti, Provincia e Regione Lazio neghino l’autorizzazione all'impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica con una miscela composta da biomasse residuali e da frazione organica da raccolta differenziata, con recupero di anidride carbonica, realizzato in un’area di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale”. Così i rappresentanti del comitato La Rotonda di Vazia riunitisi mercoledì sera dopo quanto emerso durante l'incontro di lunedì tra amministrazione comunale, sindacati e vertici di Enersi Innovation. Un invito anche al Consorzio del Nucleo Industriale affinché “riformi il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni escludendo dall’area tutte le attività pericolose per l’ambiente e per la salute salvaguardando tutto il territorio”.