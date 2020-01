Rieti, lavori negli istituti cittadini: per la sede alternativa si pensa ai moduli

Edilizia scolastica: a Rieti servono moduli come sedi provvisorie per collocare oltre 2mila alunni in vista degli interventi necessari all’adeguamento sismico degli edifici scolastici. Lo dicono chiaramente Provincia e Comune, in modo congiunto, così come lo dicono da ormai 3 anni i comitati dei genitori che sono nati all’indomani del sisma del 2016. A loro si unisono ora anche gli studenti che tramite la Consulta provinciale studentesca sostengono che “è l'unica via percorribile per permettere agli studenti di svolgere l'attività didattica fino al termine dei lavori”. Una necessità che diventa sempre più urgente, alla luce dell’adeguamento sismico che tra circa un anno interesserà tutto l’edificio di Palazzo degli Studi che ospita il Liceo Classico e il Pedagogico, con 1200 studenti da ricollocare. Ma anche alla luce di interventi che interesseranno due istituti comprensivi cittadini. Gli studenti delle due scuole superiori non vogliono che si verifichi per loro quello che è successo per la succursale dell’Elena Principessa di Napoli, costretto a tutt’oggi ad una diaspora degli alunni tra quattro sedi diverse. Per fronteggiare questa situazione Provincia e Comune, congiuntamente, come ha sottolineato Mariano Calisse, presidente della Provincia di Rieti, hanno già provveduto ad richiedere al Miur e alla Pisana i moduli necessari per fronteggiare quella che sarà una vera e propria emergenza. “Sarà un problema serio quello dell’edilizia scolastica ma abbiamo già sollecitato il Governo e la Regione – ha dichiarato Calisse, – e quest’ultima ha aperto una trattativa per uno stabile a Rieti che però è piccolo e non sarà sufficiente a collocare tutti gli studenti di Palazzo Studi. All’interno delle riunioni di coordinamento per la ricostruzione, che sono già calendarizzate, cercheremo una soluzione.”