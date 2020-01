Rieti, dal Ministero oltre 4 milioni per i comuni della provincia

Dal Ministero dell’Interno quasi 4 milioni e 200 mila euro per i comuni per l’efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile, messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e a abbattimento delle barriere architettoniche. Per Franca Biglio, presidente dell'associazione nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia, le misure emanate dal Viminale sono una boccata d’ossigeno, ma “c’è un disegno politico contro i piccoli comuni”, mentre per Emiliano Salvati sindaco di Micigliano ci sono segnali di “una rinnovata attenzione nei confronti delle realtà minori”. I due amministratori sono concordi sul fatto che sia stato un errore eliminare la misura prevista dal precedente Governo che assegnava 40 mila euro alle amministrazioni fino a 20 mila abitanti. Sono due le misure approvate, grazie alla prima vengono assegnate risorse da 50.000 fino a 250.000 euro sulla base delle quote stabilite per sette fasce di popolazione. La seconda invece è destinata esclusivamente ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti ed il contributo, in questo caso è pari a 11.597,20 di euro.