Rieti, carcere sovraffollato. Al Nuovo Complesso 77 detenuti in più

Non si placa il sovraffollamento che risulta essere di 1.319 detenuti considerato che n. 6.566 risultano essere i detenuti reclusi nei 14 Istituti del Lazio, dato pubblicato su sito ministero giustizia del 31/12/2019, rispetto ad una capienza regolamentare di detenuti prevista di n. 5.247 . Preoccupante è anche il fatto che nelle carceri risultano n. 1.209 detenuti in attesa di primo giudizio (tra cui 474 detenuti stranieri). I dati vengono sfornati dal sindaco Cisl che si sofferma anche sulla situazione del carcere Nuovo Complesso di Vazia a Rieti. "Qui - secondo il sindacato - ci sono 77 detenuti in più visto che la struttura ne può ospitare 295 e invece sono presenti 372 di cui 201 sono stranieri".