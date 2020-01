Campo d'altura del Terminillo, fondi regionali per completare l'opera

E' una sorta di cattedrale nel deserto. Una struttura in cemento vuota che doveva diventare un centro ricreativo e sportivo di servizio al vicino campo d'altura in località Cinque confini sul Terminillo. Ora dopo molti anni dall'inizio dei lavoro sembra che qualcosa si muova. L'assessore e vice sindaco Daniele Sinibaldi ha intercettato un finanziamento regionale di 4 milioni di euro destinato al al monte Livata e monte Terminillo. Occasione da prendere al volo per terminare un'opera fondamentale per il rilancio della montagna reatina che sta vivendo un memento di crisi profonda. Il Comune sta ultimando la fase progettuale da presentare alla Regione Lazio.