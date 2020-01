Corsa contro il tempo per salvare l'asilo Santa Croce

Dalla campagna di “marketing” finalizzata a raccogliere il massimo numero di iscrizioni possibili, da qui al prossimo 31 gennaio, anche oltre il perimetro delle frequentazioni parrocchiali, ad una proposta di un accordo con il vicino centro distribuzione di Amazon per realizzare un asilo destinato ai figli dei dipendenti, ospitato presso la struttura di via Ternana (ad esempio nei locali dove fino a dicembre è stato il nido comunale, ndr), fino ad arrivare ad un aumento delle rette per le famiglie dei piccoli già iscritti. La parrocchia di Santa Croce non lascia intentata nessuna strada per salvare il futuro della sua scuola paritaria per l’infanzia, aperta dal 1958, e a rischio chiusura per via dei pesanti passivi di gestione accumulati nel corso degli ultimi anni. Una autentica corsa contro il tempo; è apparso così lo scenario presentato martedì sera dal direttore dell’istituto, il parroco di Passo Corese Giovanni Mazzarone, ai tanti genitori dei circa 50 bambini iscritti al plesso, accorsi numerosi all’incontro convocato con massima urgenza dalla dirigenza religiosa per condividere il delicato stato in cui versano le finanze della scuola. Un bilancio negativo, con passivi annuali che vanno dai 50 ai 60mila euro: tanta è la discrepanza, ad oggi, tra la sommatoria di costi e spese di gestione (circa 270mila euro annui) e le entrate (210mila euro). Passivi ai quali si aggiunge ora il mancato introito del canone di locazione versato dal Comune per ospitare le aule del nido pubblico, trasferitosi ad inizio anno nella nuova sede di via Giulio Cesare.