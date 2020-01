Rieti, l'edilizia in crescita: aumentano gli occupati

Per il settore edile in provincia di Rieti si può parlare di una piccola ripresa. Un cauto ottimismo per un settore fondamentale dell’economia confermato da Elio Carosella presidente di Cassa Edile e Roberto Bocchi di Ance, che sottolineano l’importanza dei lavori derivanti dal post sisma, ma anche l’influsso positivo di alcune misure governative. Dai dati forniti da Cassa Edile nel 2019 rispetto al 2018 si è passati da un totale di 528 imprese a 536, dato ancora più positivo ed indicativo se si tiene conto che riguarda realtà produttive realmente operanti e non semplicemente iscritte negli elenchi della Camera di Commercio. Si registra un aumento anche per quanto riguarda i lavoratori impiegati nel comparto, che nel lasso di tempo preso in considerazione aumentano di 204 unità arrivando ad un totale di 3.376 occupati.