Biometano a Vazia, Petrangeli attacca il sindaco Cicchetti

“Le dichiarazioni di sindaco ed assessore siano, ancora una volta, fuorvianti ed hanno come unico obiettivo quello della strumentalizzazione”. E' chiaro l'ex sindaco Simone Petrangeli dopo che si è tornati a parlare, durante l'incontro tenutosi lunedì in Comune tra amministrazione e i vertici di Enersi, della lettera di risposta che Petrangeli inviò, nell'aprile del 2015, a Enersi Innovation avente come oggetto la “Realizzazione di un impianto di trattamento di varie matrici organiche ubicato in via Malfatti – località Vazia con produzione di biometano e recupero di fertilizzanti organici” dopo la manifestazione di interesse della ditta umbra arrivata a Palazzo di città nel marzo precedente. Prima Cicchetti e poi l'assessore Valentini hanno definito, quanto scritto nella missiva, un chiaro parere favorevole della passata amministrazione in merito alla realizzazione dell'impianto.