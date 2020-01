In arrivo 127 mila euro per ristrutturare la palestra dell'istituto Cardinal Piazza

Sono arrivati i soldi dalla Regione Lazio ed ora si potrà partire con tutte le procedure per far partire i lavori. Il Comune di Monterotondo ha ricevuto dalla Regione Lazio un contributo di 50mila euro dalla Pisana per il rifacimento della palestra della scuola Cardinal Piazza dello Scalo. I lavori, in tutto, costeranno 127mila euro. Come detto, 50mila ce li metterà la Regione, il resto, 77mila euro, sarà finanziato mediante un ricorso al credito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Negli ultimi anni, grazie soprattutto al progetto Plus, sono state portate avanti diverse opere, come la Torre Civica o la pista ciclabile. Ora, con questi nuovi fondi, si potrà passare alla ristrutturazione di un impianto al quale tutti gli abitanti dello Scalo sono molto legati.