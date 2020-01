Due nuovi sportelli Postamat a Selci e Colli sul Velino

Sono stati inaugurati oggi 21 gennaio a Selci in Sabina presso l’ufficio postale di via Roma e a Colli sul Velino in via Dante Alighieri nei pressi del Monumento ai Caduti, i due nuovi sportelli ATM Postamat. All’evento hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di Poste Italiane e ai sindaci dei due comuni Egisto Colamedici e Alberto Micanti, la responsabile dei Piccoli Comuni della Regione Lazio Cristiana Avenali, il consigliere regionale Fabio Refrigeri, il presidente Anci Lazio Riccardo Varone e il vicepresidente di Anci Lazio Daniele Sinibaldi. Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli Atm Postamat di Poste Italiane consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, accanto al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.