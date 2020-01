Rieti, al Terminillo chiude anche l'ultima pista di sci

A Terminillo almeno fino a sabato prossimo resterà chiuso l’unico impianto di risalita aperto. Dalla Scuola sci Terminillo si esprime “totale dissenso” per la scelta operata dalla Società Funivie del Terminillo, considerata “scellerata” e si attacca un modo di operare prendendo decisioni in maniera unilaterale che “non fa altro che continuare a screditare, umiliare un nome e una funzione storica sul panorama regionale Laziale.” Interpellato sull’argomento risponde con amarezza ed orgoglio Flavio Formichetti, che negando ci fossero le condizioni per lasciare aperto l’impianto mette in guardia per il futuro “io a marzo mollo” e ricordando gli sforzi fatti in questa sfortunata stagione come nelle precedenti, ritiene indispensabile anche nella gestione l’intervento pubblico della Regione e magari degli altri operatori della montagna.