Rieti, sedici studenti del Luigi Di Savoia volano in Spagna

Per il sesto anno consecutivo l’istituto Luigi di Savoia e, più in particolare, il tecnico agrario aderisce al Programma Erasmus Plus Mobilitinvitis. Questo, com’è ormai noto, è finalizzato ad organizzare e gestire periodi di mobilità all’estero (della durata di un mese) per gli allievi del quarto anno di corso. Attualmente ben 16 studenti della scuola avente sede in via Togliatti (ma ci sono anche due alunni dell’Ipsasr di Cittaducale) stanno facendo questa esperienza di stage formativo aziendale in Spagna, a Lora del Rio, tra Siviglia e Cordoba. I giovani sabini svolgono attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) dislocati presso diverse aziende iberiche tra le quali la maggiore è la Ganaderia Miura, storica azienda che ha dato il proprio nome ad una razza di tori da arena, famosa anche per l’allevamento di cavalli andalusi.