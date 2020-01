Accumoli, nella frazione di Collespada 60 nuove case nei prossimi tre anni

Collespada è pronta a ripartire. La piccola frazione di Accumoli distrutta dal sisma del 2016 si rimette in marcia. Il cammino è ancora lungo ma almeno si è partiti. Nella mattinata del 20 gennaio la posa della prima pietra per la ricostruzione con l’inizio dei lavori di urbanizzazione che costeranno circa 600 mila euro. Dopo un cantiere unico costruirà sessanta abitazioni nuove di zecca che dovrebbero essere consegnate ai residenti entro i prossimi tre anni. Un’opera stimata di circa 20 milioni di euro che vede la collaborazioni tra pubblico e privato con i cittadini da una parte e la Regione Lazio dall’altra. In mezzo a fare da coordinamento la Cna di Rieti che con Enza Bufacchi ha parlato di “esempio di ricostruzione unico nel suo genere”.